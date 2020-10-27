سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-10-2020 بالبنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه .



أسعار اليورو





وفي بنك إتش إس بي سي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه ، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، أما في البنك المركزي المصري فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65 جنيه ، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه .



وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه ، كما انخفض اليورو في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه ، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.67 جنيه ، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.67 جنيه .

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك عوده ومصرف أبوظبي الإسلامي.سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 27-10-2020