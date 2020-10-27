رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-10-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:39 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 27-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك عوده ومصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 27-10-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.51 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69 جنيه.

أسعار اليورو

وفي بنك إتش إس بي سي تراجع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.66 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فانخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، كما انخفض اليورو في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.48 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.67 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.67 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تلبي دعوة جنوب إفريقيا وتوافق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

«القوى العاملة»: «المولد النبوى» إجازة بأجر للقطاع الخاص

نتيجة معادلة الدبلومات التجارية جامعة القاهرة

أول نوفمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزا والاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

مفاجأة صادمة لعشاق مشروبات الدايت

هل يؤثر لقاح «فيكتور» الروسى على الإنجاب؟

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

ما هى «الجنغونونييا» وكيف يتم استدعاؤها؟ هذه الرواية تجيب

الليلة.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» تضئ ساحة الهناجر مجددًا

حب الرسول دراما شعرية تقدمها فرقة كينونة المسرحية.. اليوم

«نصر أكتوبر والتحولات الإقليمية والدولية» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة.. الليلة