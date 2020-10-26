غدًا.. البعثة الدولية لمتابعة انتخابات النواب تعقد مؤتمرها الختامي

تعقد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر 2020، غدا الثلاثاء، مؤتمرها الختامى خلال عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية.ويتضمن المؤتمر التقرير الختامى عن عملية المتابعة للانتخابات، والتى أجريت على مدار يومين "السبت والأحد"، فى 14 محافظة كمرحلة أولى.وتعد البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب- مصر 2020 هي بعثة دولية تتكون من 7 منظمات غير حكومية من دول مختلفة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وهى "منظمة متطوعون بلا حدود، منظمة مجموعة ريادة الأعمال الاقتصاد الاجتماعي (إيكو)، منظمة زيموس، منظمة الزيكا، منظمة جالس الدولية، منظمة المنصة الإفريقية، منظمة منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان".