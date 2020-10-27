7 نصائح هامة للحفاظ على الخصوبة والصحة العامة

تؤدي بعض الأمور والعادات والتقاليد الخاطئة إلى ضعف الخصوبة عند المرأة، لذا نقدم لكم من خلال هذه السطور بعض النصائح للمحافظة على الخصوبة والصحة العامة.وقالت الدكتور إيمان علي استشاري أول النساء والتوليد وجراحة المناظير، وعضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، إنه يجب للمحافظة على الخصوبة والصحة العامة اتباع بعض النصائح الأتية:1- اتباع نظام غدائي صحي متوازن، والتركيز التركيز على الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الأساسية، مع ضرورة الانتباه لتوازن الكمية المُتناولة منها، واستعمال الزيوت الطبيعية، وتجنب تناول السكر الأبيض والملح والمشروبات الغازية.2- تجنب الضغط النفسي والعصبية والقلق والتوتر قدر الإمكان.3- دوام وانتظام ممارسة الجماع في فترة الخصوبة.4- التركيز على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على الوزن، وأهمها رياضة المشي لما له من أثر كبير في تحسين الدورة الدموية بالجسم.5- الإقلاع عن التدخين.6- تجنّب الكحول، لأنه من الممكن أن يؤدي الكحول إلى نقص الخصوبة بشكل عام، بالإضافة إلى دوره في منع تطور ونمو الجنين بشكل طبيعي، ممّا يرفع من خطر حدوث الإجهاض.7- تخفيف تناول القهوة، حيث يمكن لتخفيف تناول القهوة لأقل من 200 ملجرام في اليوم «فنجان واحد أو فنجانين في اليوم الواحد».