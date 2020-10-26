نشرة الحوادث.. ذبح شقيقين بالشرابية وسيدة تخطف طليقها فى الزاوية

نشرة الحوادث اليوم الإثنين





قدم «الدستور» لمتابعيه، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الإثنين، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.مُسن يذبح شقيقين في شارع بالشرابيةشهدت منطقة «الشرابية» في القاهرة واقعة مأساوية، عندما أقدم مُسن على ذبح شقيقين من جيرانه أمام المارة بسبب خلافات الجيرة.لم يتمكن من الهرب.. تحقيقات مصرع كفيف في حريق شقة بالشرابيةكشفت تحقيقات نياية الشرابية الجزئية، في مصرع شخص حرقا داخل شقة أن الضحية في العقد الرابع من العمر بالإضافة إلى أنه كفيف، وباشتعال النيران فى الشقة حاول الهروب لكنه فشل.استخدم سيارة حكومية في «مشاوير البيت».. إحالة مسئول بالجيزة للمحاكمةقررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة لقيامه بإهانة العاملين بجراج المحافظة، وقيادته سيارة جهة عمله بدون رخصة قيادة واستخدام زوجته وأسرته سيارة حكومية في غير الأغراض المصلحية.حبس سيدة خطفت طليقها فى الزاويةقررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، تحت إشراف محامي عام شمال القاهرة، حبس ربة منزل و4 آخرين في اتهامهم بخطف طليق الأولى وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ضبط عاطلين لسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرةألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، القبض على عاطلين وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية أثناء بيعها بأحد المحلات.ضبط 8 وراء سرقة ملابس بـ2 مليون جنيه فى القاهرةضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بعد سرقتهم مخزن ملابس بقيمة 2 مليون جنيه.مشاجرة على الميراث وراء شائعة اختطاف مواطن بالقاهرةكشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي زُعم خلاله خطف أحد الأشخاص بالقاهرة.هربت لسوء معاملة والدتها.. العثور على «فتاة بورسعيد» (فيديو)قال مصدر أمني إنه فريق بحث تمكن من العثور على فتاة بورسعيد المختفية بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، والتي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي.التحقيق مع 4 متهمين بقتل مسجل وإلقاء جثته فى الشارع بالمقطمبدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة تحقيقات موسعة، اليوم الإثنين، لكشف ملابسات واقعة مقتل بلطجي على يد أربعة أشخاص بمنطقة المقطم.قد يهمك أيضا: