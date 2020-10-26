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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تؤكد سيطرة أذربيجان على مدينة كوباتلي بإقليم نارغورني قرة باغ

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:29 م
أذربيجان
أذربيجان
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أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون أوفانيسيان، اليوم الإثنين، سيطرة القوات المسلحة الأذربيجانية على مدينة كوباتلي في إقليم ناجورني قرة باغ.

وقال أوفانيسيان، في تصريحات: "للأسف، في ساعة متأخرة من مساء أمس، خلال المعارك، تمكَّن الخصم من السيطرة على كوباتلي والتقدم في بعض الاتجاهات"، متعهدًا بتقديم خريطة للأعمال القتالية غدًا.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت أمس بيانا مشتركا للولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان جاء فيه أن أطراف الصراع سيعودون اليوم الإثنين إلى وقف إطلاق النار عند الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن فور بدء نظام وقف إطلاق النار تقريبا، بدأ الطرفان اتهامات متبادلة بانتهاكه.

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