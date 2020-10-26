«شكرًا للمصريين الجدعان».. الحكومة تنهي معاناة «شاب القطار»

تبنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، حالة الشاب عمرو من ذوي الإعاقة، الذي يبيع كروت شحن بالقطارات لكسب الرزق.وقررت اللجنة التكفل بعلاج "عمرو" ورعايته، وفقًا لما أعلنه هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "فاكرين الشاب الجميل اللى فى الصور دى، فاكرين أما قلت لكم اطمنوا، لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، تكفلت بحالته ورعايته".وأضاف "يونس"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "النهاردة الناس الجميلة اللى في اللجنة، راحوا معاه مركز تأهيل العجوزة، وكمان راحوا معاه وزارة التضامن الاجتماعي، ودلوقتى بيتم تفصيل أطراف صناعية له، وهتتبعت المقايسة لمسئولى لجنة الاستغاثات الطبية، علشان نطلع بيها قرار من رئيس الوزراء".كما تابع: "اطمنوا تانى، شكرًا للمصريين الجدعان اللى بيخدموا إخواتهم الجدعان برضه تحيا مصر".