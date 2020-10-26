الزمالك يتفوق على الدراويش بثلاثية ويحسم المشاركة الإفريقية

احتفظ نادي الزمالك بالمركز الثاني في جدول الدوري الممتاز، بعدما تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الـ34 والأخير من المسابقة.وأمن الأبيض الوصافة رسميًا، دون النظر لنتيجة منافسه على ذلك المركز فريق بيراميدز، ضد المقاولون العرب، إذ رفع الزمالك رصيده لـ71 نقطة بفارق 7 نقاط حاليًا عن بيراميدز، قبل خصم 3 نقاط من أبناء ميت عقبة بسبب الانسحاب من مباراة القمة.