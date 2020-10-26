رئيس موريتانيا يبحث مع وفد من علماء المسلمين أهمية المؤتمر الدولي للسيرة النبوية

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدًا من علماء المسلمين المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية الشريفة، في ختام أعماله في العاصمة نواكشوط.وقال الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن عبد الله زيد -حسبما نقلت عنه الإذاعة الموريتانية- إن العلماء بحثوا مع الرئيس الموريتاني أهمية المؤتمر الدولي للسيرة النبوية، الذي تزامن انعقاده هذه السنة مع حملة إساءة إلى الجناب النبوي الشريف.وأشار الأمين العام إلى أن مخرجات المؤتمر هذا العام -الذي حمل عنوان "سلامة الإيمان والأبدان في مواجهة التحديات الراهنة"- تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء لتحقيق الوئام بين مختلف المِلَل والنِحَل.