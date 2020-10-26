«الري»: استئناف مفاوضات سد النهضة ولن تُفرض أي إرادة على مصر

أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، عودة استئناف المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة بعد توقفها شهرين، مؤكدًا أن الموقف المصري في كل الأحوال يعلن استعداده للتفاوض بكل جدية لإنجاح المحادثات والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن ومستدام يحقق المصالح لجميع الأطراف.









وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم، أن الجميع يعلم أنه كان هناك خلاف في نقاط جوهرية بمفاوضات سد النهضة ومازالت قائمة حتى اللحظة، لكن برعاية دولة جنوب إفريقية.





وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أنه لن يتم فرض أي إرادة منفردة على مصر في مفاوضات سد النهضة، والقاهرة تسير وفق أسس في التفاوض.



