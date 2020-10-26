محمد أبو العينين: «فخور بالشرفاء الذين لم يبيعوا أصواتهم»

وجه النائب محمد أبو العنين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على نجاحه في تحقيق الأمن والأمان، قائلا إن الانتخابات كانت ملحمة في حب مصر، ولولا تمتعنا بالأمن والأمان ما حدثت الانتخابات.





وأضاف «أبو العنين» خلال تصريحات على فضائية «صدى البلد»: «عندما نرى منظومة الأمن والأمان وإجراءات الانتخابات، تشعر بتنظيم كامل دور قوي ومنظم ومحترم من رجال الشرطة المصرية».





ووجه التحية للمواطنين الشرفاء، قائلا: «محدش يقدر يشتري الضمير المصري، فخور بالشرفاء الذين لم يبيعوا أصواتهم، الصوت في أمانة في عنق كل واحد».





ولفت أبو العينين إلى أن لديه فريقا درس حجم المشاكل في محافظة الجيزة، ولديهم مخطط لحل المشكلات بالتعاون مع المحافظة، مردفا: «عايزين نعمل ممشى على النيل، لنتمتع بجودة الحياة، ونتمتع بمناظر جميلة وخلابة».



