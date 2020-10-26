في عيد رهبنته الـ30.. أبرز 8 معلومات عن الأنبا مارتيروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيد الـ30 لرهبنة الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس.وتزامنًا مع احتفال الكنيسة ترصد "الدستور" في سطور أبرز المعلومات عن أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد.1ـ الأنبا مارتيروس من مواليد 14 يناير عام 1964، محافظة البحيرة.2ـ حصل على بكالوريوس التجارة، قسم إدارة الأعمال من جامعة الإسكندرية.3ـ خدم في كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم حمادة قبل الرهبنة والاهتمام بوسائل الإيضاح والبروجيكتور.4ـ ترهب في دير السيدة العذراء مريم السريان بوادي النطرون العامر، في 27 أكتوبر عام 1990.5ـ وفي بداية ذهابه للدير قضى 4 أشهر في دير الأنبا بيشوي؛ حيث أشار عليه قداسة البابا شنودة أن يقيم هناك لحين بناء قلالي جديدة في دير السيدة العذراء السريان. واستضافه هناك الأنبا صرابامون رئيس الدير 4 أشهر حتى تم بناء قلالي بدير السريان.6ـ تمثل عمل اليد لنيافته أثناء الرهبنة في البحث في الثقافات القبطية والتاريخ الكنسي وحياة الرهبنة، وكانت له أبحاث عن تاريخ الأديرة المندثرة، وأصدر كتبًا عن دير يوحنا كاما، وكتاب عن دير يوحنا القصير، ودير الأحباش، ودير الأرمن. كما كان له أبحاث في عالم الآثار.7ـ سافر إلى هولندا عام 2000 للاشتراك في مؤتمر القبطيات الدولي.8ـ في عهد البابا شنودة الثالث كان في عدد من لجان المجمع المقدس "لجنة الإيمان والتعليم والتشريع- لجنة الطقوس".