ياسمين عبدالعزيز والعوضي في مسلسل جديد رمضان 2021

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، التعاون سويًا للمرة الثانية في مسلسل درامي جديد يخوضا به المنافسة الرمضانية، بعدما كانا منافسان في رمضان 2020 الماضي.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أن صناع العمل، بالإضافة إلى الجهة المنتجة يعقدون جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لأخذ قرار مشاركة المسلسل في المنافسة الرمضانية أو تأجيله لموسم آخر، مشيرًا إلى أنهم يدرسون الخطوط العريضة للأحداث.يكتب المؤلف عمرو محمود ياسين أحداث المسلسل، ويتولى إخراجه المخرج مصطفى فكري، والذي تعاون مع ياسمين عبد العزيز رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه".وأضاف المصدر أن أسرة المسلسل يعكفون حاليًا على اختيار باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، ووصلوا إلى مرحلة الترشيح حتى الآن وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسلسل وإبرام التعاقدات فور الانتهاء من الخطوط العريضة للعمل والاتفاق على كل ما يخصه من أحداث وتفاصيله، موضحًا أن فريق العمل يتكتم بشدة على تفاصيل المسلسل ليكون مفاجأة للجمهور، خاصة بعدما أثار الثنائي ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية وتحديدًا بعد زواجهما.وأكد المصدر أن صناع المسلسل بالاتفاق مع بطلي العمل "ياسمين والعوضي" فضلوا الابتعاد عن الرومانسية وتسليط الضوء على الحياة الشخصية التي تخصهم، واختاروا أن يكون عمل اجتماعي مشوق في إطار الأكشن وبه لمسة كوميدية، مشيًرا إلى أنهم سينطلقوا في تصوير أولى مشاهد العمل فور الانتهاء من جلسات العمل للحاق بموسم رمضان المقبل،على أن يعلنوا عن موعد عرضه سواء في رمضان أو تأجيله للعام المقبل في حال التأخر في تحضيره.وكان أحمد العوضي تعاون مع ياسمين عبد العزيز في رمضان قبل الماضي بمسلسل "لآخر نفس" والذي كان التعاون الأول بينهما قبل الإعلان عن زواجهما، بينما كانا منافسان لبعضهما خلال رمضان الماضي فكانت ياسمين تخوض بطولة "ونحب تاني ليه" وشارك العوضي في بطولة "الاختيار" وحققا الثنائي نجاح كبير وقتها، ويعد هذا المسلسل الجديد أيضًا التعاون الثالث بين المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري بعدما تعاونا أكثر من مرة في مسلسل "نصيبي وقسمتك" ومسلسل "ونحب تاني ليه".