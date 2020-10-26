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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تسجل 52 ألف إصابة بكورونا خلال 3 أيام

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:40 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، تسجيل 279 حالة وفاة و52 ألفا و188 إصابة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" على مستوى البلاد خلال الأيام الـ3 الأخيرة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية فإن الحصيلة هي الأعلى التي تسجل في إسبانيا خلال الأيام من الجمعة إلى الأحد منذ بداية الموجة الثانية، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الضحايا منذ بدء تفشي "كوفيد-19" إلى 35 ألفا و31 حالة وفاة، ومليون و98 ألفا و320 إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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