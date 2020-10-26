لبنان تسجل 796 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في لبنان، اليوم الإثنين، 72 ألفا، فيما وصل عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد -19" في البلاد إلى 579.وأعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي "تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 72186 حالة".وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 579.