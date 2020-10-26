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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجيش الليبي يتهم قطر بالعمل على خرق اتفاق وقف إطلاق النار

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:27 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قطر وبمساعدة عملائها في حكومة الوفاق، بالعمل على "خرق اتفاق وقف إطلاق النار" في ليبيا.

وقال المسماري - في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية، إن "ما قامت به قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5".

وأضاف المسماري أن ما قامت به الدوحة من إبرام اتفاق وصف بالأمني مع حكومة الوفاق، يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار، مؤكدا أنه أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد أعلنت، الجمعة الماضي، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يسمح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم، فيما يتضمن الاتفاق مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا لمكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى.

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