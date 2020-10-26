مُسن يذبح شقيقين في شارع بالشرابية
الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:11 م
هدير مصطفيطباعة
شهدت منطقة «الشرابية» في القاهرة واقعة مأساوية، عندما أقدم مُسن على ذبح شقيقين من جيرانه أمام المارة بسبب خلافات الجيرة.
تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم.
وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من «سليمان. م. ش»، ميكانيكي، وشقيقه «سعيد»، ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر.
وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم.
تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم.
وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من «سليمان. م. ش»، ميكانيكي، وشقيقه «سعيد»، ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر.
وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم.