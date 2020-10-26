مُسن يذبح شقيقين في شارع بالشرابية

شهدت منطقة «الشرابية» في القاهرة واقعة مأساوية، عندما أقدم مُسن على ذبح شقيقين من جيرانه أمام المارة بسبب خلافات الجيرة.تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيلين بدائرة القسم.وبالانتقال تبين العثور على جثتي كل من «سليمان. م. ش»، ميكانيكي، وشقيقه «سعيد»، ميكانيكي، وكلاهما في العقد السادس من العمر.وكشفت التحريات والمناظرة إصابتهما بجروح ذبحية في الرقبة ودلت التحريات بأن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم المسن بالمنطقة بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بذبح الشقيقين أمام المارة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم.