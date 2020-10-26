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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تدعو للتحرك الفوري لوقف اعتداءات الحوثيين على السعودية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:15 م
الحوثيين
الحوثيين
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دعت الكويت المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإجرامية من قبل ميليشيا الحوثي على السعودية، مشددة على أهمية ردع مرتكبيها.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد، الإثنين، بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح- على إدانة واستنكار الكويت الشديدين إزاء الاستمرار في استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية من السعودية من قبل ميليشيا الحوثي، عبر تواصل الأعمال الإجرامية التي تتمثل في إطلاق طائرات دون طيار مفخخة، في تحد صارخ للقوانين والأعراف الدولية، وإمعانًا في تهديد أمن السعودية وسلامة شعبها، وتقويضا لاستقرار المنطقة.

وأكد (الوزراء) الكويتي وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

في سياق منفصل، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا في أفغانستان، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، مؤكدًا تأييد الكويت لأفغانستان في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب.

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