نائب تركي يحرج أردوغان: هل تتخلى عن طائراتك الفرنسية؟

دعا نائب حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزكان، الإثنين، الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان، إلى التخلي عن الطائرات فرنسية الصنع الموجودة في القصر الرئاسي.وقال تونجاي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ «إذا كان أردوغان سيُقاطع المنتجات الفرنسية، فليبدأ ببيع طائرات إيرباص فرنسية الصنع الموجودة في القصر. سنتحدث بعد ذلك»، وفقًا لموقع المعارضة التركية «تركيا الآن».ودعا أردوغان، الإثنين، الشعب التركي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردًا على ما اعتبره «هجوم باريس على الإسلام»، وذلك مع تصاعد التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أن أنقرة تلقت أنظمة دفاع جوي من طراز «S- 400» من روسيا، ولم يتم تفعيلها بعد.ودارت حرب كلامية وتراشق تصريحات خلال الأيام الماضية بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي، بسبب تدخلات تركيا غير القانونية في البحر المتوسط، على خلفية الصراع على مصادر الطاقة.