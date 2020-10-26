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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الآثار يتفقد متحف كفرالشيخ تمهيدًا لافتتاحه (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:05 م
متحف كفر الشيخ
متحف كفر الشيخ
مها صلاح
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، متحف كفرالشيخ لمتابعة آخر الأعمال واللمسات النهائية به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

ورافقه خلال الزيارة الدكتور علي أحمد، مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، وإيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، والعميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.

وشملت الجولة تفقد المدخل الرئيسي للمتحف ومنطقة العرض الخارجية، ووضع محتوى اللافتات الإرشادية والضوابط الاحترازية، بإلاضافة إلى تفقد قاعات العرض المتحفي.

ويدور سيناريو العرض المتحفي حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعا،  مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة إحدى العواصم المصرية القديمة.

وأشار الدكتور محمود مبروك، مستشار الوزير للعرض المتحفي، إلى أن سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفرالشيخ، باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

وأوضح العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية، أنه تم تفقد نظم الإضاءة والإنذار ضد الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع من الداخل والخارج ومنطقة الخدمات واللوحات التعريفية والإرشادية والخرائط التوضيحية للموقع ومسار الزيارة بالمتحف.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفلا في بحيرة وتمثالا للملك رمسيس الثاني مع الإلهة سخمت، وتمثالا آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦ من منطقة تل الفراعين.

وأضاف أنه تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

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