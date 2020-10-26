زينب غريب «خضراء» في رابع أيام مهرجان الجونة

تألّقت الفنانة زينب غريب بطلة مسلسل «بـ100 وش» على السجادة الحمراء في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.وارتدت غريب فستانًا أخضر يتوسطه قطعة من القماش ذو اللون البنفسجي، وهو من القطن، كما أنه قصير فوق الركبة، ممسكة بحقيبة بيضاء.وعلى مدار الأيام الثلاثة الأولى من مهرجان الجونة السينمائى، أثارت الفنانة الشابة زينب غريب حالة من الجدل بسبب إطلالتها المختلفة والمثيرة.وارتدت زينب في حفل الافتتاح فستانًا أرجوانيًا غير تقليدي، وفي اليوم التالي ارتدت جاكيت أسود مفتوحًا من الصدر، وبنطلون شفاف من اللون البنفسجي، وتزينت بحقيبة على الوسط من الجلد الأسود، مع تصفيف شعر غجري وقليلًا من المكياج.زينب غريب حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل «بـ100 وش»، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبوذكري.