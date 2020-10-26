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الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: استمرار الإساءة للأديان والرسل يشعل روح الكراهية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:53 م
مجلس الوزراء الكويتي
مجلس الوزراء الكويتي
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حذر مجلس الوزراء الكويتي من مغبة استمرار الإساءات إلى الأديان السماوية كافة أو الرسل عليهم السلام من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية، مؤكدًا أنها تشعل روح الكراهية والعداء والعنف، وتقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لوأدها وإشاعة ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

أضاف الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد، اليوم الإثنين، بقصر السيف برئاسة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أنه تابع باستياء بالغ استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول (ص)، وأكد تأييده للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي، والذي يعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء، وما جاء به من مضامين شاملة رافضة لتلك الإساءات والممارسات.

وشدد على خطورة الاستمرار في دعم هذه الإساءات والسياسات التمييزية التي تربط الإسلام بالإرهاب، لما تمثله من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم شريعته السمحاء الرافضة للإرهاب، فضلًا عما تمثله من إساءة بالغة لمشاعر المسلمين حول العالم.

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