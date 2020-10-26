محافظ القليوبية يلتقي أعضاء «الشيوخ» لتهنئتهم بالنجاح

التقى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة بأعضاء مجلس الشيوخ عن المحافظة لتهنئتهم بنجاحهم في انتخابات مجلس الشيوخ وحصولهم على ثقة المواطن؛ لاستكمال مؤسسات الدولة والمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.وخلال اللقاء أكد المحافظ أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع ويتكامل دوره مع مجلس النواب لإثراء الحياة السياسية في مصر، مؤكدا ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع المؤسسات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضائهم.ومن جانبهم؛ ثمن أعضاء مجلس الشيوخ مجهودات المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من أبناء المحافظة.