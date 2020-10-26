محافظ أسوان: مستعدون لاستضافة فعاليات المؤتمر العالمى الخامس لمدن التعلم

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات المؤتمر العالمى الخامس للشبكة العالمية لمدن التعلم (GNLC) التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية والمقرر إقامته فى أكتوبر 2021.وأشار أهمية استضافة عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقى لهذا المؤتمر الدولى ودوره فى دعم وتنشيط الحركة السياحية وخاصة سياحة المؤتمرات، بالإضافة إلى أهمية استثمار هذا الحدث العالمى واستغلاله فى الترويج والتسويق والدعاية اللازمة لإبراز الوجه الحضارى والمقومات الطبيعية والسياحية، فضلًا عن المكانة التاريخية والأثرية التى تتمتع بها محافظة أسوان العريقة.وأوضح اللواء أشرف عطية بأن تنظيم هذا المؤتمر بأسوان سيكون منصة مهمة لتبادل ونقل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال بناء مدن التعلم، بجانب تطبيق أساليب التعليم الجيد والشامل من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 وضمان تعزيز فرص التعلم للجميع، موجهًا بسرعة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتجهيز وإعداد ملف متكامل ومتميز عن المحافظة؛ لتشارك في المنافسة والنجاح في الفوز بشرف استضافة وتنظيم فعاليات هذا المؤتمر الدولى المهم.وكلف عطية بقيام الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقى بحضور مرفت السمان منسق مدينة أسوان لمدن التعلم بشبكة اليونسكو، بالإضافة إلى مسئولى هيئة تنشيط السياحة، وغرفة الشركات السياحية، ومديرى المدارس الخاصة وذلك من أجل استعراض المحاور الرئيسية والاشتراطات المطلوبة للمشاركة فى المنافسة، علاوة على تحديد الأدوار وتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة المقترحات الخاصة بجوانب الدعم المادى واللوجستى وغيرها من الاحتياجات اللازمة لضمان إعداد ملف نهائى ومتكامل يمثل المحافظة في هذه المنافسة العالمية لإقامة هذا الحدث الدولى على أرضها.