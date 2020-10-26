المسماري ينتقد توقيع مذكرة تعاون بين قطر وحكومة الوفاق

انتقد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين قطر وحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليًا.جاء ذلك في بيان للمسماري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي قال فيه: "إن ما قامت به دولة قطر التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمّته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5، ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".كانت قطر وحكومة الوفاق الوطني قد وقعتا في وقت سابق من اليوم على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني، خلال زيارة وزيري الخارجية والداخلية بحكومة الوفاق للدوحة.ووقّعت حكومة الوفاق في العام الماضي مع تركيا على مذكرتين للتعاون الأمني وترسيم الحدود.