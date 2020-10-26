«كعب عالٍ وفستان شفاف».. بشرى تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

خطفت الفنانة بشرى الأنظار فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ميكا".وارتدت بشرى فستانًا طويلًا "كحلى اللون" من خامة الستان، يتوسطه حزام بالوسط مفتوح من الأمام، مع حذاء سيلفر بكعب عالٍ.وأطلت الفنانة بشرى، فى حفل الافتتاح، بفستان أبيض منفوش، حيث شبه البعض فستان الفنانة بشرى بـ«ملاية السرير»، الأمر الذى أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.من ناحيته، قالت بشرى إنها أحبت إطلالتها التى ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.وبدأت بشرى العمل الفني منذ بداية الألفية الثالثة من خلال المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين" في 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها "اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع"، ما ساعدها على تحقيق انتشار كبير في زمن قياسي، لكن أول ظهور سينمائي لها كان مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم "إسكندرية نيويورك".