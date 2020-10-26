رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كعب عالٍ وفستان شفاف».. بشرى تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بشرى
بشرى
إسلام جمال
طباعة
خطفت الفنانة بشرى الأنظار فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "ميكا".

وارتدت بشرى فستانًا طويلًا "كحلى اللون" من خامة الستان، يتوسطه حزام بالوسط مفتوح من الأمام، مع حذاء سيلفر بكعب عالٍ.

وأطلت الفنانة بشرى، فى حفل الافتتاح، بفستان أبيض منفوش، حيث شبه البعض فستان الفنانة بشرى بـ«ملاية السرير»، الأمر الذى أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، قالت بشرى إنها أحبت إطلالتها التى ظهرت بها في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

وبدأت بشرى العمل الفني منذ بداية الألفية الثالثة من خلال المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين" في 2002، وشاركت بعده في عدة مسلسلات، منها "اﻹمبراطور، العمة نور، يا ورد مين يشتريك، أصحاب المقام الرفيع"، ما ساعدها على تحقيق انتشار كبير في زمن قياسي، لكن أول ظهور سينمائي لها كان مع المخرج الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم "إسكندرية نيويورك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

مقتل مدرسة في ظروف غامضة بسوهاج

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

الصور

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ23 إفريقيًا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

«تقطيع بالساطور».. عامل يتخلص من زوجته وأطفاله فى مذبحة بسوهاج

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

إعصار قوي يجتاح الفلبين ويشرد الآلاف

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

أيام زمان

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

فرقة المسرح الحديث تستعد لـ«أبي تحت الشجرة»

وزير الثقافة العراقى يلتقى الناقد فاضل ثامر لبحث تكريم كبار المثقفين

غدًا.. محمد عثمان خليفة يناقش «أختى قاتلة متسلسلة» بالنيل الثقافية

معاناة أسرة «شيخ الحكائين».. دور النشر تتهرب من دفع مستحقات إعادة الطبع