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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاسم ودماء.. العثور على أعمال سحر داخل مقابر قرية بالمنوفية (صور)

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:47 م
العثور على أعمال
العثور على أعمال سحر داخل مقابر
ولاء القاضى
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دشن مجموعة من الشباب في قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مبادرة للمشاركة في تنظيف مقابر القرية، وتم العثور على عدد كبير من السحر والأعمال المكتوبة على أوراق بحروف غير مفهومة وأخرى طلاسم ولفافات.

واستخرج الشباب في حملتهم 31 عملا سحريا تم دفنهم أسفل جدران المقابر، بعضهم مكتوب عليه سريانية ولغات غريبة لم يستطع الشباب قراءتها، وبعض الأعمال تم طلاؤها باللون الأسود والبعض تم لصقها ببلاستيك لونه أخضر وأصفر.

وأكد عطية شرارة أحد شباب قرية زاوية بمم، ومنسق مبادرة تنظيف المقابر، أنه قام برفقة مجموعة من الشباب بتنظيف المقابر قبيل قدوم فصل الشتاء والمتوقع فيه أن تكون الأمطار شديدة مثل العام الماضي، فقمنا بعملية التنظيف وعمل مجرى مائي؛ للحفاظ على رفات الموتى وتسهيل تشييع عملية الدفن أثناء حدوث أمطار.

وأضاف "شرارة"، أنهم أثناء تنظيف المقابر على مدار 3 أيام، فؤجئ الشباب بوجود عدد كبير من السحر والأعمال أسفل جدران عدد من المقابر وصل عددهم إلى 31 عملا، مكتوبين بلغات غربية لم نستطع فهمها وملطخة بالدماء وعليها طلاسم غربية.

وأشار إلى أن أهالي القرية قاموا بالتواصل مع أحد المشايخ للتعامل مع تلك الأعمال وفكها، موضحا أن الشيخ أكد لهم أن الأعمال سوف تحتاج إلى ثلاثة أيام للانتهاء من فكها.

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