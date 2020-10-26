العربية: وفد من حماس في القاهرة لتخفيف التوتر مع مصر

يزور وفد من حركة حماس الفلسطينية، القاهرة لتخفيف التوتر مع مصر، وفقا لما ذكرته مصادر لقناة العربية.ومن المقرر أن يأتي إلى القاهرة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على رأس الوفد، ويرافقه خليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، أعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث تأخرت زيارة "العاروري" لمصر بسبب بفيروس كورونا.