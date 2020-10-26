ماجد طلعت: برنامجى «تشريعى واجتماعى».. وهدفى حل أزمات أهل دائرة الساحل

قال ماجد طلعت، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعضوية مجلس النواب عن دائرة الساحل بشبرا مصر، إن برنامجه يتضمن شقين، الأول تشريعى، ويشمل دراسة أهم القوانين التى أثارت جدلًا مجتمعيًا، خلال الدورة الماضية، وصياغتها بشكل يضمن حقوق المواطنين، والثانى مجتمعى ويتضمن حل الأزمات التى تواجه أهالى الدائرة.

وأضاف «طلعت»، فى حواره مع «الدستور»، أنه يلجأ لطريقتين للتواصل مع الشباب، الأولى من خلال الجولات وزيارة أماكن تجمعاتهم والنقاش معهم حول أهم القضايا التى تشغلهم، لدمجهم ضمن مجموعة العمل الخاصة به، وحل الأزمات التى تواجه أهل الدائرة، والأخرى هى التواصل عبر المنصات الإلكترونية التى تعتبر الوسيلة الأكثر سهولة هذه الأيام وخصوصًا مع الظروف التى يمر بها العالم من جائحة «كوفيد- ١٩».

■ ماذا عن تجربة ترشحك لانتخابات مجلس النواب؟

- هذه ليست التجربة الأولى لى فى خوض الانتخابات فى دائرة الساحل، حيث سبق لى خوضها فى الدورة الماضية ووصلت إلى جولة الإعادة بفارق أصوات كبير جدًا، ولكن لم أوفق، وخرجت محملًا بمسئولية كبيرة جدًا، وهى مسئولية ٢٤ ألف صوت، وهذا ما دفعنى لخوض المنافسة للمرة الثانية من أجل هؤلاء وكلى ثقة فى وعى وإدراك المواطن وأنه سيختار الأفضل له وللوطن.

■ ما طبيعة برنامجك؟

- أهم القضايا والملفات فيه تنقسم إلى محورين مهمين: الأول تشريعى، وسنعمل فيه على دراسة أهم القوانين التى أثارت جدلًا مجتمعيًا، خلال الدورة الماضية، ووضع حلول لإحداث التوازن بين الحفاظ على الغرض من القانون وضمان حقوق المواطنين فى قوانين تعبر عنهم وتحل مشكلاتهم، ومنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى أعتقد أنه يحتاج لإجراء حوار مجتمعى جاد بخصوصه، والخروج بتوصيات من شأنها توفير حياة كريمة للموظفين والعمال بعد سن المعاش. وهناك الشق المجتمعى الذى أقدم فيه الحلول للمشاكل المثارة فى دائرة الساحل، التى أتشرف بتمثيل أهلها داخل المجلس، وهذه الحلول من شأنها تسهيل الحياة اليومية للمواطن، ومنها تحديث مكاتب الشهر العقارى والسجل المدنى بالدائرة، وتطوير الحدائق بالدائرة وفتح مشاريع داخلها للشباب، وتسريع تطبيق منظومة النظافة الجديدة والتأكيد على أن الجمع المنزلى هو الحل الأمثل لنظافة الشوارع. وبرنامجى تم وضعه من واقع معايشتى للدائرة طول السنوات الماضية ومعرفتى باحتياجات أهلها، وحاولت أن أضع فيه حلولًا لأغلبية المشاكل التى تواجه المواطنين الذين هم أهلى وجيرانى وأصدقائى، وكلى ثقة بأن النجاح لن يأتى من فراغ، ولكن يأتى بالعمل الجاد من أجل رفع شأن المواطن وتوفير حياة كريمة له.

■ كيف ترى الدعم الذى تقدمه لك التنسيقية؟

- لم أر فى حياتى من قبل مثل هذا الدعم، فالجميع يتسابق من أجل أن يقف بجانبى، وشباب التنسيقية هم بالفعل جسد واحد يعمل الجميع من أجله، كيان متناغم، والجميع مؤمن بأن نجاح فرد من التنسيقية نجاح لكل الأفراد، وهذا بالنسبة لى أكبر دعم، وجميع الشباب فى التنسيقية، بمن فيهم المرشحون، يبذلون كل ما يستطيعون من أجل المساعدة.

■ ما الذى يمثله الشباب داخل التنسيقية؟

- شباب التنسيقية هم جزء أصيل من النسيج الوطنى المجتمعى، وقادرون على أن يعبروا بكل قوة عن أحلام وطموحات المواطن فى الشارع، ولسنا بمعزل عن الشارع والمواطن، سنظل نعمل دومًا من أجل توفير حياة كريمة للمصريين.

■ كيف تتواصل مع الشباب؟

- هناك طريقتان للتواصل، الأولى من خلال الجولات وزيارة أماكن تجمعات الشباب والنقاش معاهم حول أهم القضايا التى تشغلهم، لدمجهم ضمن مجموعة العمل الخاصة بى وطرح الحلول لهذه الأزمات، والأخرى هى التواصل عبر المنصات الإلكترونية التى تعتبر الوسيلة الأكثر سهولة هذه الأيام، وخصوصًا مع الظروف التى يمر بها العالم من جائحة «كوفيد- ١٩».

■ وكيف ترى تمثيلهم فى برلمان ٢٠١٥ وإلى أى مدى تقيم أداءهم؟

- برلمان ٢٠١٥ شهد تمثيلًا شبابيًا كبيرًا، وهذا جاء بعد إيمان الدولة الحقيقى بتمكين الشباب، وتم إعطاؤهم الفرصة للوجود داخل القوائم الانتخابية، وهو ما أحدث الفارق ورأينا نماذج شبابية حقيقية استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة السياسية، من خلال أداء برلمانى متزن، وهناك آخرون لم يحالفهم التوفيق، ولكن فى المجمل هى تجربة جيدة جدًا وخلقت الكثير من الأمل لقطاع عريض من الشباب ومنحتهم الفرصة لتولى المناصب القيادية والتشريعية، وهو ما نرى ثماره الآن من ترشح عدد كبير من الشباب فى الانتخابات الحالية.

