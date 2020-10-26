وزير الأوقاف الأردني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اليوم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي أجراه مؤخرًا بأنها إيجابية.وقال الخلايلة لوكالة الأنباء الأردنية بترا إن حالته الصحية مستقرة، وهو الآن يخضع نفسه للعزل المنزلي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.