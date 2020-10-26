فرنسا تسلم الرواندي فيليسيان كابوجا لمحكمة أممية

أعلنت محكمة مختصة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أن فرنسا سلمت الرواندي "فيليسيان كابوجا" المتهم بالمشاركة في عمليات الإبادة الجماعية ببلاده عام 1994.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن كابوجا، 87 عامًا، تم نقله إلى مقر احتجاز تابع لهذه المحكمة في هولندا اليوم وذلك بعد حوالي 23 عامًا من اتهامه بالمشاركة في عمليات الإبادة عام 1994 برواندا.وأوضحت المحكمة التي نُقِل إليها كابوجا ويُطلق عليها "الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين"، ومقرها في لاهاي الهولندية، أنه متهم بارتكاب جرائم؛ من بينها الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية، والتحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الإبادة والاضطهاد ضد الإنسانية.ويواجه كابوجا عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانته.وكان كابوجا قد اعتُقِل في شهر مايو الماضي خارج العاصمة باريس بناء على مذكرة اعتقال قضائية.