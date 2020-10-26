مجلسا الأمن الأرميني والروسي يبحثان الأوضاع في قره باغ

أجرى أمين مجلس الأمن الأرميني أرمين جريجوريان، اليوم، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف لمناقشة الأوضاع وتصاعد النزاع في إقليم قره باغ.وذكر مجلس الأمن الأرميني - في بيان نقلته - أن جريجوريان أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى الوضع على الحدود بين قره باغ وأذربيجان، وشدد على حقيقة الحرب التي شنتها أذربيجان، وكذلك التدخل المزعزع للاستقرار من جانب تركيا.وأعرب أمين مجلس الأمن الأرميني عن تقديره الكبير لدور روسيا في العمل على تسوية النزاع في المنطقة.من جانبه، شدد باتروشيف على ضرورة تسوية النزاع بالوسائل السلمية والدبلوماسية.