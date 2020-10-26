العاصمة الإدارية توقع عقد خدمات نظافة لـ15 عامًا

أعلن العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم اليوم توقيع عقد تقديم خدمات أعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة والأنشطة المرتبطة بها للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح الحسيني في تصريحات له أن العقد تم توقيعه بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات، لمدة 15 عاما، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية من تاريخ 1-3-2021.وأشار الحسيني إلى أن نطاق أعمال المرحلة الأولى تشمل:- خدمات جمع المخلفات (الحي الحكومي – الأماكن التجارية والمراكز التعليمية – الأحياء السكنية).- جمع المخلفات الخضراء وكبيرة الحجم.- نظافة الشوارع والكنس الآلي.- غسيل الشوارع والطرقات الكباري والأنفاق.- نظافة المجاري المائية وقنوات الصرف الصحي.- مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض.- أعمال معالجة المخلفات الصلبة.- المدفن الصحي.- نظافة اللافتات الإرشادية والتكوينات الجمالية.- نظافة أعمدة الإنارة.- التدريب والتوعية.- خدمات الحالات الطارئة (الزيارات وطبيعة الأعمال وما يستجد بها من أعمال).وأوضح أن شركة بيئة توفر جودة عالية للخدمات، من خلال إنشاء أفضل الممارسات والعمليات والإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة، مع استخدام تكنولوجيا حديثة، والنظم الرقمية المتميزة في تحقيق الرقابة وكفاءة التشغيل للخدمات.وتمنح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لشركة بيئة جمع ونقل المخلفات الصلبة وفقًا لعقود منفصلة مع مستفيدي الخدمة، وتتشارك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بيئة في ملكية هذه المخلفات ولهما حق التصرف بها في التخلص والمعالجة وإعادة التدوير وبيعها والاستفادة من نواتجها وبالطرق التي تسهم في المحافظة على البيئة وتكون نسبة المشاركة 40% لصالح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية و60% لصالح شركة بيئة.