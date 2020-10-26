رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تحذر: ألمانيا على وشك فقدان السيطرة على كورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:33 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
طباعة
حذّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن بلادها على وشك فقدان السيطرة على معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نقلته عنها تقارير إعلامية خلال اجتماع مع عدد من أعضاء حزبها الديمقراطي المسيحي.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية بأنه خلال الاجتماع الداخلي لحزب ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، الذي سرب المشاركون تفاصيله إلى وسائل الإعلام، حذرت المستشارة الألمانية من "أشهر قادمة صعبة للغاية"، وقالت إن "كل يوم مهم" فيما يتعلق بالتعامل مع انتشار الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19".

ومن المقرر أن تعقد ميركل يوم الجمعة اجتماعا مع زعماء الولايات الألمانية الـ 16، حيث من المتوقع أن يتفقوا على قيود وطنية أكثر صرامة من تلك الموجودة حاليا، بحسب الصحيفة.

واستخدمت ميركل رسالتها الأسبوعية المسجلة في عطلة نهاية الأسبوع لتجديد إصرارها على أن الناس ليسوا عاجزين عن السيطرة على الفيروس، ولمناشدتهم "تقليل الاختلاط".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، الذي يخضع للحجر الصحي بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، دعا أيضا الجمهور في رسالة مسجلة إلى التوقف عن تصديق أولئك الذين يحاولون التقليل من خطورة الفيروس، مضيفًا أن النظام الصحي في ألمانيا يواجه خطر تجاوز طاقته الاستيعابية إذا لم تتم السيطرة على أعداد الحالات الجديدة.

وفي تلك الأثناء، قالت السلطات في العاصمة برلين، التي تعتبر بالفعل إحدى بؤر فيروس كورونا في البلاد منذ عدة أسابيع، إنها ستتوقف عن تتبع وتعقب المصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الموارد، وستعتمد بدلًا من ذلك على قيام المصابين بتحمل مسؤولية أنفسهم والخضوع للعزل المنزلي ومبادرتهم بالاتصال بالأشخاص الذين خالطوهم، وفقا للصحيفة.

وستحوّل سلطات برلين تركيزها إلى الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك الطاقم الطبي والمرضى في المستشفيات ودور الرعاية وكذلك الأشخاص الذين لا مأوى لهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن حالات كوفيد-19 في برلين بلغ أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف نسمة لعدة أيام، أي أكثر من ضعف العلامة الحرجة التي حددتها السلطات الألمانية بـ 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

موعد إعادة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠

الأرصاد: طقس الثلاثاء مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في «مذبحة الساحل»

الصور

image description

محافظ دمياط والسفير الريدي يتفقدان مكتبة مصر بعزبة البرج

image description

اعتماد المخطط العام لمدينة الفتح بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تحتل المركز الـ 23 إفريقيا في تصنيف «‪U.S.NEWS‬»

image description

«أورام أسيوط» ينقذ حياة مريض سرطان بعملية منظار جراحي

image description

أبو العينين يدلى بصوته فى الجيزة

الأكثر قراءة

محامي «شهيد المرج»: حاولوا تقييده بـ«كاوتش» قبل تمزيق جسده

اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد ويلغي الهبوط

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال

مقتل مدرسة في ظروف غامضة بسوهاج

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

مزاد على قطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة

الأمير هاري: نشأتي أبعدتني عن التحيز العنصري الأعمى

العلماء ينبهون لعلامة تحذير رئيسية رابعة لكورونا

يمكن أن تدمر صحتك.. مفاهيم خاطئة عن الأطعمة الغذائية

أيام زمان

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

أسرار اللحظات الأخيرة في وفاة أم كلثوم.. خضعت لأول جراحة نقل صفائح دم

«صلاح ذو الفقار سيجعلني أما».. اعترافات شادية عن حلم الأمومة والإنجاب

سخر منها.. كيف اعترض يحيى شاهين على رفض تقبيله للفنانة ماجدة؟

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد عثمان خليفة يناقش «أختى قاتلة متسلسلة» بالنيل الثقافية

معاناة أسرة «شيخ الحكائين».. دور النشر تتهرب من دفع مستحقات إعادة الطبع

الهلال الأحمر يشارك في رفع الوعي بمعرض المنصورة للكتاب (صور)

«رؤى في الأدب والفن» جديد هيئة الكتاب