ارتفاع ضحايا إعصار مولاف بالفلبين لقتيلين ونزوح 195 ألفًا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "مولاف" الذي يضرب مناطق عديدة بالفلبين إلى قتيلين ونزوح 195 ألفا آخرين من منازلهم.وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم، أن 120 ألفا فروا إلى مناطق مرتفعة فيما لجأ 75 ألفا آخرون إلى مراكز الإيواء، مضيفة أن عشرات القرويين أصيبوا من جراء سقوط الأشجار وانهيار أسقف المنازل وفقد مئات الصيادين قواربهم.وأوضحت سلطات الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 5 أشخاص من إجمالي 13 شخصا أعلن مسئولو الاستجابة للكوارث في الفلبين أنهم مفقودون، فيما تقطعت السبل بأكثر من 1800 شاحنة وأعداد من الركاب والعمال في الموانئ بعدما منع خفر السواحل حركة الملاحة بشكل مؤقت ببعض الموانئ. وضرب الإعصار البلاد اليوم مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 130 إلى 160 كيلومترا في الساعة.يشار إلى أن الفلبين تتعرض لحوالي 20 إعصارا وعاصفة سنويا، كما يعد أرخبيل جنوب شرق آسيا نشط زلزاليا ما يجعل الفلبين واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.