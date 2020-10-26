مالك دنقلة: حل مشاكل النقل الجوي بأفريقيا يزيد الصادرات

أكد الدكتور مالك دنقلة رئيس اتحاد المقاولين السودانيين الأسبق والخبير بالشئون المقاولات بأفريقيا، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات محدثة بين شركات المقاولات المصرية وبين دول القارة الإفريقية بأكملها، لإتاحة الفرص الاستثمارية بين الطرفان، مؤكدا ضرورة تعميق التعاون مع الجانب الإفريقي ومد جسور التعاون بين الجانب الحكومي والخاص بقطاع المقاولات.وقال «دنقلة» في تصريحات لـ«الدستور»، إنه لابد من حل المعوقات الخاص بقطاع النقل الجوي كيفية التعامل في تأشيرات الدخول بين دول القارة السمراء والدول الأخرى، وذلك مما يؤدي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، مضيفًا أن عمل خطة استراتيجية تفصيلية استعدادًا لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بمعدلات أكثر إيجابية بين مصر ورواندا، ونيجيريا وغانا وباقي دول القارة الأفريقية.