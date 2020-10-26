«بدلة غريبة».. لوك إسلام إبراهيم فى رابع أيام الجونة

يواصل الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم الظهور على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات غريبة، كان آخرها في رابع أيام الحدث الكبير.وارتدى إبراهيم بدلة سوداء وتي شيرت أبيض وهي كلاسيكية من الأمام، لكن من الخلف طبع عليها صورة إطلالته، أمس، الأمر الذي أثار إعجاب وسخرية الكثيرين.إسلام إبراهيم ممثل مصري تخرج فى كلية الآداب قسم اللغة العربية، وهو أحد أشهر مواهب برنامج "SNL بالعربى" على مدار مواسمه الثلاثة، كما أنه من أبطال المسلسل الكوميدى «بـ100 وش».وأطل الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم في اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي ببنطلون أبيض وكوتشي أحمر وقميص مشجر.