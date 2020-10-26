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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يخفض تدفقات الهجرة إلى إيطاليا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:10 م
كورونا إيطاليا
كورونا إيطاليا
أ ش أ
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أظهرت إحصائية أجراها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا أدت إلى انخفاض تدفقات الهجرة إلى أكثر من النصف.

وذكر المعهد- في تقرير أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الإثنين أن "انتشار وباء كورونا أدى إلى قيام العديد من البلدان بإغلاق حدودها خروجًا ودخولًا.. هذه التدابير كانت ذات نتائج مهمة على تدفقات الهجرة إلى بلادنا".

وكشف التقرير أنه خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2019، تم إصدار أكثر من 100 ألف تصريح إقامة جديد، بينما تم إصدار أقل من 43 ألف تصريح إقامة في الفترة نفسها من العام الجاري، ما يشكل انخفاضًا بنسبة 57.7٪.

وأشار التقرير الى أن الأشهر التي سجلت أكبر تراجع في عدد التصاريح هما شهرا أبريل ومايو بنسبة 93.4٪ و86.7٪ على التوالي، ولكن الانخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين في يناير وفبراير اقترب من 20٪، بما يتماشى مع الاتجاه التنازلي الذي بدأ منذ عام 2018.

ولفت التقرير الإحصائي إلى أن نسبة المهاجرين الوافدين للعمل الموسمي انخفضت، وبلغت 65.1٪، حيث انخفضت أعداد تصاريح الإقامة الممنوحة من 2158 لهذا الغرض خلال النصف الأول من عام 2019، إلى 753 في الفترة ذاتها من العام الجاري.

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