3691 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3691 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 455368 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء أن 3244 حالة قد تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ المجموع الكلي لحالات الشفاء إلى 384593 حالة بنسبة شفاء بلغت 84.5 %، كما تم تسجيل 48 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 10671 حالة.