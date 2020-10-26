العراق وروسيا يبحثان التعاون على المستويين الإقليمي والدولي

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مع ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا، التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، إلى مناطق سكنهم.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وأوردته الوكالة العراقية للأنباء أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار.وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أن الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا، أكبر من الواقع الحالي لها، معربا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة "كورونا".ومن جهته نقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية للوصول إلى أفضل العلاقات بين البلدين.