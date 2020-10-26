وزيرا الدفاع الأمريكي والهندي يجريان محادثات ثنائية في نيودلهي

التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الإثنين، نظيره الهندي راجناث سينج، وذلك عقب وصول إسبر إلى نيودلهي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو؛ للمشاركة في الحوار الوزاري الهندي - الأمريكي بصيغة (2 + 2).وأجرى إسبر محادثات مع سينج بحضور عدد من كبار قادة القوات الهندية قبيل انطلاق الحوار الوزاري بين البلدين بصيغة (2+2)، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس" المحلية على موقعها الإلكتروني.ووصف وزير الدفاع الهندي المحادثات مع نظيره الأمريكي بالمثمرة، وقال إنها تهدف إلى زيادة تعميق التعاون حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمجال الدفاع.وكتب سينج -في تغريدة على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة- "تسعد الهند باستقبال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، لقد كانت محادثاتنا اليوم مثمرة، وتهدف إلى زيادة تعميق التعاون حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمجال الدفاع"، مضيفًا أن "مناقشات اليوم ستعطي دفعة جديدة للعلاقات الهندية الأمريكية والتعاون المتبادل في مجال الدفاع".ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري بين الهند والولايات المتحدة (2 + 2) يوم غد الثلاثاء، والذي سيركز على أربعة موضوعات رئيسية هي التعاون الأمني الإقليمي وتبادل المعلومات الدفاعية والتفاعلات العسكرية والتجارة الدفاعية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند يوضح الالتزام رفيع المستوى من البلدين للأهداف الدبلوماسية والأمنية المشتركة.يُشار إلى أن هذا الحوار الوزاري بصيغة (2+2) هو الثالث بين البلدين، إذ عُقد أول حوارين وزاريين بصيغة (2 + 2) في نيودلهي في سبتمبر 2018 وواشنطن عام 2019.