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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 115% نسبة المستهدف فى «2 كفاية»

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:09 م
2 كفاية
2 كفاية
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بلغت 4،223،217 زيارة، كما أن المستهدف من عدد الزيارات بلغ 115%.

وأضافت الوزارة أن عدد السيدات المحولات إلي عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة بلغ 578،419 سيدة.

وأوضحت أنه يوجد 92 جمعية أهلية مشاركة فى المشروع تعمل فى النشاط التوعوى، ويتم عمل 4 ندوات شهريًا لتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة ويحاضر فى كل ندوة رجل دين وطبيب، وتستهدف الندوة الواحدة حضور عدد 100 من السيدات والرجال.

وأكدت أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة الإعلامية الموسعة في 27 يناير 2019، وتتكون من 3 تنويهات تليفزيونية وإذاعية، وتم 63،000 مرة بث تلفزيونى و1000 مرة بث إذاعى.

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