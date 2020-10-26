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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى يعترض طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثى

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:54 م
التحالف العربي
التحالف العربي
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثانية من دون طيار، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال إن قوات التحالف تمكنت مساء الإثنين، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي أطلقت الطائرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

والأحد، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

والسبت أيضًا، أعلنت قوات التحالف اعتراض طائرة مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية.

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