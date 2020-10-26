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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: دورة تدريبية لفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:00 م
القومي لحماية الأطفال
القومي لحماية الأطفال
ولاء جمال
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الوحدة المركزية للبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي، دورة تدريبية لمدة يومين للفرق المحلية للبرنامج في 13 محافظة، لتعزيز مهارات التقييم والمتابعة وإعداد التقارير وآلية متابعة الفرق المحلية لملف إدارة الحالة بالمؤسسات والأسر وآليات التشبيك والتسويق المجتمعي وفق الرؤية الحديثة للبرنامج.

وقال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إن هناك فرقًا محلية تعمل في الـ13 محافظة المستهدفة بالبرنامج وبرئاسة مديري المديريات، بهدف متابعة سير العمل في المحافظة وتذليل كل العقبات التي تواجههم.

وأوضح يوسف أن الفرق المحلية مسئوليتها تشمل في متابعة الوحدات المتنقلة والمؤسسات التي تم تطويرها بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر.

وأكد يوسف أن الوحدة المركزية للبرنامج ستدرس التوصيات التي خرجت بها الدورة التدريبية والتي من بينها تعزيز التعاون مع مديريات الأمن والمحافظين ولجان حماية الطفل والجامعات الإقليمية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم، وبتمويل 164 مليون جنيه، وكذلك تطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال بلا مأوى.
التضامن: دورة تدريبية لفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال
التضامن: دورة تدريبية لفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال
التضامن: دورة تدريبية لفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال
التضامن: دورة تدريبية لفرق البرنامج القومى لحماية الأطفال

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