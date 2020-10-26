منى زكي تواصل تصوير مسلسلها الجديد «تقاطع طرق»

تواصل الفنانة منى زكي تصوير أحداث مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية، لمحاولة نهاية تصوير عملها الجديد خلال نوفمبر المقبل.وكشفت مصادر لـ«الدستور» أن منى زكي تعمل على تصوير مسلسلها الجديد في الفيوم، بعدما صورت مشاهد عديدة منه في الغردقة وقبلها طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث يتبقى لها حوالي أسبوعين، يتم تصويرهما بشكل مريح باعتبار أن العمل سيتم طرحه في رمضان 2021."تقاطع طرق"، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، محمد التاجى، مايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.