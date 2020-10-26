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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بريطانيا: السلطات أدت «عملًا مثاليًا» لإنهاء خطف ناقلة نفط

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:56 م
خطف ناقلة نفط
خطف ناقلة نفط
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وصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ما أدته السلطات لإنهاء عملية اختطاف ناقلة نفط مشتبه بها وإنقاذ الطاقم على متنها قبالة جزيرة "وايت" الواقعة شمال القناة الإنجليزية بالقرب من ساحل بريطانيا الجنوبي، بـ"العمل المثالي".

وقال هانكوك، حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة باللغة الإنجليزية، الإثنين:" يمكنني التأكيد على أن الطاقم بأمان وأن العملية الهادفة لتأمين السفينة انتهت بنجاح".

أضاف: "أود أن أوجه الثناء للشرطة وللقوات المسلحة الذين فعلوا عملًا مثاليًا، وأن ذلك ما تدربوا لأجله وأن ذلك ما هم هناك من أجله لحماية بلادنا وهم فعلوا ذلك إلى درجة كبيرة".

وكانت شرطة مقاطعة (هامبشاير) جنوبي بريطانيا قد تلقت تقارير تفيد بأن عددًا من المتسللين كانوا على متن الناقلة، ووجهوا ما وُصف بـ"تهديدات لفظية تجاه طاقم" السفينة، التي كانت تتجه نحو مدينة (ساوثهامبتون) بالمقاطعة بعد أن أبحرت من مدينة (لاجوس) في نيجيريا.

وتم القبض على 7 أشخاص بعد صعود 16 فردًا من القوات التابعة لوحدة القوات الخاصة بالبحرية الملكية البريطانية على متن السفينة المعروفة باسم "ناف آندروميدا" مساء أمس، وتمكنوا من استعادة السيطرة على الوضع، وتواصل الشرطة التحقيقات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وملابساته.

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