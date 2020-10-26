مؤتمر السيرة النبوية بموريتانيا يدعو للتعريف بـ نبي الرحمة

دعا المؤتمر الدولي للسيرة النبوية، في ختام أعماله بالعاصمة الموريتانية نواكشوط المنظمات الإسلامية وهيئات المجتمع المدني الإسلامي في العالم كله إلى إطلاق حملة واسعة؛ للتعريف بقيم الإسلام وبنبي الرحمة محمد "صلوات الله وسلامه عليه".قال الداه أحمد طالب وزير الشئون الإسلامية الموريتاني، وفقًا للإذاعة الموريتانية اليوم الاثنين: "إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحدث عن سيرته وشمائله العطرة سمة من سمات الموريتانيين وهي فرض عين".من جهته، قال العلامة محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا: "إن المؤتمر يأتي نصرة للحبيب (ص)، واحتفاء بمولده"، مستنكرًا الحملات المسيئة للرسول (ص).