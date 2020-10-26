شلل مروري يضرب وسط فيينا بسبب مظاهرة منكري كورونا

أعلنت مصادر إعلامية تعرض وسط العاصمة النمساوية فيينا لشلل مروري؛ بسبب مظاهرة واسعة لجماعة منكري وباء كورونا.وأوضحت المصادر، في بيان الإثنين، أن هناك مظاهرة حاشدة انطلقت من أمام مقر أوبرا فيينا لعدد من النشطاء من رافضي ارتداء الكمامات ومعارضي الحصول على تطعيمات طبية، حيث تخلوا، أيضًا، عن الحفاظ على مسافات الأمان.وأشارت إلى أن أحد المتحدثين طلب من المشاركين احتضان بعضهم البعض، زاعمًا أن كل عناق يقوي جهاز المناعة.ويواجه المشاركون في المظاهرة غرامات باهظة بعد تشديد الحكومة لقيود كورونا منذ الاثنين الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.