روسيا تدين هجوم «داعش» الإرهابي في كابول

أدانت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول، في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين.وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم الانتحاري، وندين بشدة هذا الهجوم الذي أودى بحياة المدنيين المسالمين ومعظمهم من الشباب طلاب المدارس والجامعات"، مشددة على أن تنظيم داعش لا يزال عاملا لزعزعة الاستقرار في أفغانستان؛ مما يقوّض جهود إحلال السلام في البلاد.وحثت الخارجية الروسية، في بيانها، السلطات الأفغانية على اتخاذ إجراءات شاملة ضد بؤر الإرهاب وضمان سلامة المدنيين الأفغان المسالمين.ووقع التفجير الانتحاري بالقرب من مركز تعليمي في العاصمة الأفغانية كابول يوم السبت، وتقول وسائل إعلام أفغانية إنه أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وإصابة 72 آخرين.