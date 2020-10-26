مصرع شخص فى حريق شقة سكنية فى الشرابية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الشرابية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كل الاتجاهات، فيما نتج عن الحريق وفاة شخص، ونقل إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الشرابية، وانتقلت 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة عليه.