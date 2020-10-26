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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: اعتراض طائرتين عسكريتين فوق بحر البلطيق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:03 م
اعتراض طائرتين عسكريتين
اعتراض طائرتين عسكريتين
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض طائرتين عسكريتين (أمريكية وألمانية) فوق مياه بحر البلطيق.

أوضح المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع، الإثنين، أن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، هدفين جويين كانا يقتربان من أجواء روسيا، ومن أجل تحديد هوية الهدفين أقلعت مقاتلة "سو-27" من قوام قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول البلطيق.

أضاف: "أن طاقم المقاتلة الروسية حدد أن الهدفين الجويين هما طائرة (P-3C Orion) تابعة للقوات البحرية الألمانية وطائرة استطلاع (U-2S) تابعة للقوات الجوية الأمريكية"، موضحًا أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين فوق مياه البلطيق حتى تغيير مسارهما باتجاه معاكس وابتعادهما عن أجواء روسيا، ثم عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلام.

وأشارت إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بتوافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدًا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنج.

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